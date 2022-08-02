Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП звинуватили "деякі країни ЄС, зокрема Німеччину", в гальмуванні 8 млрд євро макрофіну

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 20:25

Дипломатичний радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Німеччина і ще деякі держави ЄС блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже позитивна новина сьогодні: Україна отримала один мільярд євро з тих дев’яти мільярдів макрофінансової допомоги, яку ухвалено було рішенням усіх лідерів держав Європейського Союзу. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення", – сказав Жовква на брифінгу у вівторок.

Реклама:

"Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," – додав він.

У понеділок представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Європейський Союз не має коштів, аби забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро.

"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього стало відомо, що Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.

19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро прийшов у понеділок, другий – у вівторок.

Теми: грошіУкраїнаНімеччинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
гроші
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Влада збирає державну землю в Фонді держмайна: навіщо
Україна отримала від ЄС черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: