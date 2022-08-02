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В ОП звинуватили "деякі країни ЄС, зокрема Німеччину", в гальмуванні 8 млрд євро макрофіну

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 20:25

Дипломатичний радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Німеччина і ще деякі держави ЄС блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже позитивна новина сьогодні: Україна отримала один мільярд євро з тих дев’яти мільярдів макрофінансової допомоги, яку ухвалено було рішенням усіх лідерів держав Європейського Союзу. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення", – сказав Жовква на брифінгу у вівторок.

"Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами," – додав він.

У понеділок представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі Європейський Союз не має коштів, аби забезпечити другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро.

"Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів", – зазначила вона.

Після цього стало відомо, що Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.

19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Перший транш у розмірі 500 мільйонів євро прийшов у понеділок, другий – у вівторок.

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Теми: грошіУкраїнаНімеччинаЄС
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