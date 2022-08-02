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У Миколаєві лунають вибухи

Мазуренко Альона Вівторок, 2 серпня 2022, 23:24
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Увечері 2 серпня очевидці повідомляють, що у Миколаєві лунають вибухи.

Джерело: "Суспільне", мер Миколаєва Олександр Сенкєвич 

Деталі: Повідомляється, що в місті чутні вибухи.

Мер додав, що після потужних вибухів близько 21.00 в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом.

Станом на 21.54 повітряну тривогу у регіоні скасували.

Водночас, о 23.06 мер повідомив, що у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. 

Він закликав миколаївців не підходити до вікон і повідомив, що подачу світла відновили.

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Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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