У Миколаєві лунають вибухи
Вівторок, 2 серпня 2022, 23:24
Увечері 2 серпня очевидці повідомляють, що у Миколаєві лунають вибухи.
Джерело: "Суспільне", мер Миколаєва Олександр Сенкєвич
Деталі: Повідомляється, що в місті чутні вибухи.
Мер додав, що після потужних вибухів близько 21.00 в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом.
Станом на 21.54 повітряну тривогу у регіоні скасували.
Водночас, о 23.06 мер повідомив, що у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів.
Він закликав миколаївців не підходити до вікон і повідомив, що подачу світла відновили.
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