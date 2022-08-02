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Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ – посольство

Альона Мазуренко Вівторок, 2 серпня 2022, 22:46
Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ – посольство
Getty Images

Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах. 

Джерело: посольство України в Лівані

Дослівно: "За погодженням з власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами:

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  • Борошно пшеничне 350 доларів за тонну
  • Ячмінь 180 доларів за тонну.

Деталі: Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.

"Laodicea" ( "Лаодіка", IMO: 9274343 (SY) — одне з трьох сирійських суден, що перевозять крадене окупантами українське зерно.

Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України. 

Читайте більше: Окупанти крадуть українське зерно: поіменний список мародерів

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Теми: зерноРосія
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