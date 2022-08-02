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Росіяни більше не можуть складати TOEFL

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 23:10

Міжнародний іспит з англійської мови TOEFL, проведенням якого займається організація ETS, більше не є доступним для громадян Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Медиазона".

Під час реєстрації громадян РФ на вебсайті іспиту з'являється повідомлення про невідповідність даних користувачів вимогам Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

 
ФОТО: МЕДИАЗОНА

На прохання кореспондентки "Медиазоны" в ETS підтвердили, що громадянам та резидентам Росії та Північної Кореї забороняються створювати облікові записи або записуватися на іспит TOEFL.

Зазначимо, що ще на початку березня на тлі військової агресії Росії в Україні в РФ і Білорусі було призупинене проведення іспитів ETS та IELTS.

Ці міжнародні системи для оцінювання знань англійської мови є найбільш запитуваними мовними іспитами у світі, які дозволяють іноземним студентам вступати в європейські та північноамериканські навчальні заклади.

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Теми: Росія
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