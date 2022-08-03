У Харкові пролунали потужні вибухи

Під час повітряної тривоги в місті Харків пролунали два потужні вибухи.

Джерело: Суспільне. Харків, Міський голова Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "У Харкові пролунали два потужні вибухи, в місті та області оголошена повітряна тривога".

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Деталі: Крім того, Telegram-канал опублікував відео одного з прильотів, який потрапив на камеру спостереження.

Оновлено: Терехов повідомив, що О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи.

Деталі: В одному випадку – приліт у Холодногірському районі міста.

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За попередніми даними, обійшлося без жертв і пожежі.

Щодо другого місця влучення ДСНС інформацію уточнює.

Оновлено о 5.55. Пряма мова Терехова: "Що другого прильоту постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування".