ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні
Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.
Джерело: ISW
Деталі: Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.
Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".
Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.
Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.
Ключові висновки експертів ISW:
- Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
- Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
- Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
- Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
- Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
- Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
- Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.