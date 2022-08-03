Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW назвав області РФ, які формують добровольчі батальйони для війни в Україні

Ольга Глущенко Середа, 3 серпня 2022, 05:33
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Джерело: ISW

Деталі: Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.

Ключові висновки експертів ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
  • Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
  • Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Білий дім відреагував на повідомлення про "недовіру" Байдена до Зеленського

відеоСпікерка Палати представників США вилетіла з Тайваню

фотоВ Україну прибули перші дрони-розвідники Fly Eye

фотоХотів "керувати" від Росії у разі окупації: СБУ затримала помічника нардепа

Перша область в Україні вирішила зупиняти громадський транспорт під час тривоги

Кулеба подав Венедіктову на посла у Швейцарії

Усі новини...
війна
Харків готовий до можливого наступу росіян – голова області
Дніпропетровщина: ворог вдарив по двох громадах – постраждали дитсадок і церква
Захисники за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків
Останні новини
16:28
Як литовський журналіст запустив хвилю зборів на Байрактари ​​для ЗСУ
16:13
Помстились за візит Пелосі: Китай заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню
15:54
фотоРосія обстріляла багатоповерхівку у Чугуєві: є загиблий та поранені
15:50
Лакшері волонтер: Тищенку закидають піар через "благодійні вечори"
15:43
відеоБойовики зробили Кадирова своїм героєм
15:41
На телеканалі підозрюваного у держзраді нардепа Ковальова проходить обшук
15:27
Білий дім відреагував на повідомлення про "недовіру" Байдена до Зеленського
15:20
10 років за ґратами: суд виніс вирок чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат
15:06
Тільки за день Росія випустила по Україні крилатих ракет на $100 мільйонів
15:06
Курс валют на 3 серпня: готівкова гривня зміцнилася нижче 40 за долар
Усі новини...