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Дніпропетровщина: ворог вдарив по двох громадах – постраждали дитсадок і церква

Ірина БалачукСереда, 3 серпня 2022, 10:30
Дніпропетровщина: ворог вдарив по двох громадах – постраждали дитсадок і церква
Наслідки російського удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині у липні. Фото з Telegram Резніченка

Вночі 3 серпня російські загарбники завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, у результаті чого постраждали дитсадок і церква.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, ДСНС у Facebook 

Пряма мова Резніченка: "Ворог вгатив  з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській.

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У Апостолівській без жертв та руйнувань".

Деталі: У Зеленодольській окупанти поцілили прямо по селу Велика Костромка – там зачепило дитячий садок та церкву. Також росіяни пошкодили лінію електропередач, внаслідок чого село залишилося без світла.

Люди не постраждали. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади.

ВІДЕО ДНЯ

В інших районах області станом на 7:30 ранку 3 серпня спокійно.

Пізніше у ДСНС показали наслідки російських ударів по Дніпропетровщині. 

 
фото ДСНС

Повідомляється, що на місцях "прильотів" працюють рятувальники – вони обстежують території на наявність небезпечних снарядів.

ДСНС закликає мешканців бути уважними та обережними і не чіпати підозрілі предмети. 

 
фото дснс

Про небезпечні знахідки треба повідомляти за телефонами 102 або 101.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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