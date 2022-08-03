Дніпропетровщина: ворог вдарив по двох громадах – постраждали дитсадок і церква
Вночі 3 серпня російські загарбники завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, у результаті чого постраждали дитсадок і церква.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, ДСНС у Facebook
Пряма мова Резніченка: "Ворог вгатив з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській.
У Апостолівській без жертв та руйнувань".
Деталі: У Зеленодольській окупанти поцілили прямо по селу Велика Костромка – там зачепило дитячий садок та церкву. Також росіяни пошкодили лінію електропередач, внаслідок чого село залишилося без світла.
Люди не постраждали. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади.
В інших районах області станом на 7:30 ранку 3 серпня спокійно.
Пізніше у ДСНС показали наслідки російських ударів по Дніпропетровщині.
Повідомляється, що на місцях "прильотів" працюють рятувальники – вони обстежують території на наявність небезпечних снарядів.
ДСНС закликає мешканців бути уважними та обережними і не чіпати підозрілі предмети.
Про небезпечні знахідки треба повідомляти за телефонами 102 або 101.