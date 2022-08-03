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Захисники за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків

Ірина БалачукСереда, 3 серпня 2022, 09:28
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія за 160 днів загарбницької війни в Україні втратила 41 350 військових, 1 774 танки та 939 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 774 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,
  • артилерійських систем – 939 (+3) од,
  • РСЗВ – 259 (+0) од,
  • засобів ППО – 118 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,
  • крилатих ракет – 180 (+6) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.  

 

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Теми: Росіявійна
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