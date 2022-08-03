Захисники за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків
Середа, 3 серпня 2022, 09:28
Росія за 160 днів загарбницької війни в Україні втратила 41 350 військових, 1 774 танки та 939 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 774 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,
- артилерійських систем – 939 (+3) од,
- РСЗВ – 259 (+0) од,
- засобів ППО – 118 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,
- крилатих ракет – 180 (+6) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,
- спеціальної техніки – 83 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
ВІДЕО ДНЯ