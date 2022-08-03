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Шредер після зустрічі з Путіним заявив, що той налаштований на переговори з Україною

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 11:12
Getty Images

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський президент Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.

Про це колишній канцлер сказав в інтерв’ю Stern та RTL/ntv, повідомляє "Європейська правда".

Шредер підтвердив, що зустрічався з Путіним минулого тижня.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та Росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Турки були дуже корисні, оскільки вони брали участь у переговорах щодо поставок зерна. Наразі це дуже корисно. Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню", - заявив він.

Шредер також висловився за посередницьку роль Німеччини у врегулюванні, і, на його думку, вони нині роблять недостатньо.

"Звичайно, Німеччина та федеральний уряд несуть особливу відповідальність, особливо разом із Францією. У мене таке враження, що зараз відбувається недостатньо, тому що ясно одне: без переговорів нічого не вийде", - зазначив ексканцлер.

Минулого тижня стало відомо, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер прибув у кількаденну "відпустку" до Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Владіміра Путіна Дмитрій Пєсков тоді не виключив зустрічі колишнього канцлера Німеччини з президентом РФ.

Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.

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Теми: ПутінУкраїнапереговори
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