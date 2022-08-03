Кулеба повідомив про труднощі дискусії щодо трибуналу для Путіна і його воєнних злочинців

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, дискусія серед демократичних держав з приводу трибуналу для покарання керівництва РФ за воєнні злочини в Україні непроста через символічну вагу подібних процесів.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Не буду приховувати, тут їм страшнувато з різних причин. І з політичних, тому що з 1945 року було лише два таких випадки – Нюрнберг і спроба суду над Мілошевичем, коли європейського лідера судили за злочини під час війни. А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Друга причина - у тому, що дехто вбачає у цьому недоречну альтернативу Міжнародному кримінальному суду.

"В його статуті написано, що одним із злочинів, за які він може судити, є агресія. Але на практиці, суто з юридичних причин, він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України і Росії.

Наші партнери кажуть: "Не треба створювати Трибунал, тому що у нас є МКС, не можна створювати йому альтернативу". А ми кажемо: "Чекайте, що важливіше – інтереси МКС, який не хоче ніяких тимчасових альтернатив собі, чи справедливість, заради якої МКС існує?". Тут у них виникає ступор, тому що вони і за справедливість, і за МКС. Коротше кажучи, є проблема "інституційного егоїзму" і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення спецтрибуналу", - пояснив глава МЗС.

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Він додав, що Україна продовжує переконувати партнерів і ці зусилля мають шанси на успіх.

Раніше Дмитро Кулеба розповів про п’ять основних параметрів, які Україна пропонує покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу.