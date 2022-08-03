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Шредер назвав абсурдною ідею повернення Україною Криму військовим шляхом

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 11:59

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер назвав війну в Україні "помилкою російського уряду", але наголосив, що для врегулювання потрібні поступки обох сторін.

Про це колишній канцлер сказав в інтерв’ю Stern і RTL/ntv, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ви подивитеся на дійсно актуальні проблеми, вони вирішувані. По-перше, Крим: ідея про те, що президент України Зеленський забирає Крим військовим шляхом, абсурдна", - сказав Шредер, зазначивши, що за винятком татарської меншини, цей регіон є нібито російським.

"Хто всерйоз вірить, що російський президент може колись знову відмовитися від Криму?" - зазначив він.

На думку ексканцлера, вирішення питання Криму потребує часу, "можливо, не 99 років, як у Гонконзі, а в наступному поколінні".

"По-друге, членство України в НАТО – на щастя, хто завадив цьому на саміті НАТО 2008 року? Ангела Меркель і Франк Вальтер Штайнмаєр. Це було мудре рішення, і навіть пан Зеленський сказав, що є альтернатива, наприклад збройний нейтралітет України, без членства в НАТО, як Австрія", - сказав Шредер.

Врегулювання ситуації довкола Донбасу в його очах виглядає складнішим.

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"Мінська угода передбачає, що Донбас має залишитися в складі української держави, але при цьому російська меншина матиме більші права. Але українці навіть скасували двомовність на Донбасі. Для цього потрібно буде знайти рішення, засноване на моделі швейцарського кантону", - сказав Шредер.

На його думку, основне питання полягає в тому, чи є бажання взагалі завершити конфлікт.

"Тоді повинні бути поступки з обох сторін. І було б великою помилкою принижувати можливі поступки України як "продиктований Росією мир", - зазначив Шредер, не вказавши при цьому, на які поступки могла б піти Росія.

 "Те, що я окреслив, було б одним зі способів припинення конфлікту. Але не можна зробити це як приватна особа, навіть якщо у вас є та чи інша можливість поділитися кількома думками з причетними людьми. Ось чому я вважаю добрим, що президент Туреччини Ердоган намагався бути посередником. Але без схвалення Вашингтона це не спрацює", - заявив він.

Нагадаємо, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський президент Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.

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Теми: КримУкраїнаРосіяНімеччина
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