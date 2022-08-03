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У Підмосков’ї запалав великий склад інтернет-магазину Ozon: є загиблий

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 16:59
У Підмосков’ї запалав великий склад інтернет-магазину Ozon: є загиблий
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У Підмосковному місті Істра на крупному складі Ozon сталася пожежа, площа займання - 20 тис. квадратних метрів, вже відомо про 1 загиблого та 13 постраждалих.

Джерело: Baza, російські пропагандистські інформагентства "ТАСС" та "РИА "Новости"

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Дослівно: "Відбулося загоряння в окремому блоці фулфілмент-центру на Новій Ризі, всіх співробітників евакуйовано зі складу. Попередньо ніхто не постраждав, інформація уточнюється".

Деталі: Загальна площа складу - 40 тис. квадратних метрів. З приміщень евакуювалися 1 тис. осіб. Пожежники почали гасити.

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Пізніше стало відомо, що у результаті масштабної пожежі 1 людина загинула, 13 постраждали. Ще 2 працівників складу не можуть знайти.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов констатував, що приміщення складу врятувати не вдасться. В місцевих екстрених службах повідомили, що єдиною версією пожежі розглядається підпал.

Довідково: OZON - найстаріший російський універсальний інтернет-магазин, другий за оборотом онлайн-магазин Росії. Ozon торгує понад 80 млн. товарних найменувань.

Теми: Росіяпожежа
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