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Канада виділила Україні $40 млн для допомоги у зберіганні зерна

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 16:35

Канада виділила 40 млн доларів США (52 мільйони канадських доларів) для розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, пише "Європейська правда".

Новий проєкт за фінансової підтримки Канади розпочала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. 

Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн доларів США, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна.

У цьому сезоні, з початком збору озимих культур у липні та ярих – трохи пізніше у році, в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових.

Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% перебувають на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту, свідчать дані українського уряду.

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"Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, ФАО надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукави для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях", – зазначив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. 

Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Нагадаємо, 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

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Теми: КанадазерноУкраїнагроші
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