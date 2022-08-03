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Швейцарія приєдналась до сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 16:39

Федеральна рада Швейцарії у середу оголосила про приєднання до останнього, сьомого пакета санкцій Європейського Союзу, запровадженого у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зважаючи на триваючу військову агресію Росії в Україні, Федеральна рада запровадила додаткові санкції проти Росії 3 серпня відповідно до останніх санкцій ЄС щодо золота та виробів із золота. Заходи набувають чинності о 18:00 3 серпня", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до нових санкцій, заморожуються активи найбільшого банку Росії – "Сбербанка", йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги. До санкційного переліку Швейцарії також додані ще 54 фізичні та 9 юридичних осіб.

"Таким чином, список осіб та організацій, щодо яких Швейцарія ввела санкції у зв’язку з ситуацією в Україні, повністю відповідає списку ЄС", – зазначається в повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії підкреслює, що жодна із санкцій проти Росії не спрямована проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та РФ. Для цього були передбачені два винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та поставками нафти до третіх країн.

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії.

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Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби, хоча спершу вважалося, що обмеження будуть частковими.

Розширюють перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу і на які поширюються експортні обмеження. Крім того, нові заходи розширюють вже існуючу заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.

Розширюються обмеження на прийом депозитів - під них підпадають депозити фізичних та юридичних осіб з третіх країн, у яких контрольний пакет акції належить громадянам або резидентам РФ. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребуватиме попереднього погодження відповідних національних органів. 

Також внесли роз'яснення щодо деяких раніше запроваджених санкцій, а до санкційного переліку додали 57 осіб і структур з Росії.

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Теми: ШвейцаріясанкціїРосіяЄС
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