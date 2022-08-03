Британія готується дати Україні 3 млрд фунтів стерлінгів у кредит – ЗМІ

Міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві підтримав виділення Україні кредиту в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінгів через державне агентство UK Export Finance (UKEF).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У листі, адресованому міністерці міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян, Захаві сказав, що вважає "важливим, щоб ми продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували нашу віру в майбутнє України".

Реклама:

За даними джерел Sky News, кредитна лінія UKEF складатиметься з 2,3 мільярда фунтів стерлінгів для фінансування військових контрактів, визначених українським урядом, а решта 700 мільйонів фунтів стерлінгів призначені для проектів відбудови України.

Як випливає з тексту листа Захаві, укладання угоди про кредит Україні залежить від вирішення юридичних питань, пов’язаних із ризиками комерційної діяльності в Україні на тлі війни.

"Очевидно, що Україна є ринком із високим ризиком для комерційної діяльності, і ми повинні визнати, що ризик збитків є значним. Тому UKEF також повинен продовжувати зменшувати збитки міністерства фінансів, наскільки це загалом можливо", – йдеться в листі глави Мінфіну Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело Sky News, близьке до UKEF, повідомило, що наразі агентство надало Україні фінансові гарантії на суму 23 мільйони фунтів стерлінгів – зокрема для транспортування тестів на COVID-19 для міністерства охорони здоров’я України до початку вторгнення РФ.

Офіційної інформації про кредит наразі немає.

Як повідомлялося в липні, Велика Британія найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї.

Збільшення допомоги відбувається після того, як у червні прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Велика Британія надасть Україні ще один мільярд фунтів стерлінгів військової підтримки.