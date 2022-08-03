Українські бійці не дали окупантам просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки – Генштаб

Українські захисники відбили всі ворожі штурми російських загарбників на Бахмутському напрямку та не дали окупантам просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії кілька населених пунктів.

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На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 23-х населених пунктів. Окупанти завдали авіаудару неподалік Прудянки.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки.

Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

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На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах 20-ти населених пунктів.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 15-ти населених пунктів. Зокрема, Бахмута і Соледара.

Також ворог завдав авіаударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я.

У Генштабі відзначають, що всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Росіяни намагалися вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах 26-ти населених пунктів. Окупанти завдали авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

Всі спроби окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки українські захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 17-ти населених пунктів, зокрема Миколаєва.

Росіяни завдали авіаційного удару біля урочища Андріївка.

Також окупанти вели наступальний бій в напрямку Білогірки, але успіху не мали і відійшли.

В акваторії Чорного моря перебувають 2 носії крилатих ракет "Калібр".

Відзначається, що окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу.

Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні.

Водночас, російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців.