Естонія запропонує ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Про це він сказав на пресконференції в Києві у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Буквально у найближчий час, протягом найближчого тижня ми подамо цю пропозицію щодо заборони на національному рівні видачі віз. Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристичні візи росіянам, починаючи з весни, і ми закликаємо тепер інші європейські країни, які цього ще не зробили, зробити це", - сказав Рейнсалу.

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Він підкреслив, що юридична відповідальність за російське вторгення лежить на органах влади РФ і на тих, хто чинить воєнні злочини на території України.

"Але є і відповідальність російських громадян, які за рахунок своєї пасивності дозволяють відбуватись геноциду у ХХІ столітті посеред Європи… Діти вмирають від російських бомб, а ми дозволяємо росіянам приїздити з туристичними цілями в різні країни. Я вважаю, що це морально неприйнятно", - сказав міністр.

Рейнсалу у липні заявив, що Естонія наприкінці серпня на зустрічі із главами МЗС Євросоюзу запропонує закрити росіянам в'їзд та повністю припинити видачу віз на рівні ЄС.

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Наприкінці липня уряд Естонії затвердив рішення, яке забороняє надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в країні.