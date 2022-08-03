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Росія знайшла новий спосіб обходити санкції Заходу щодо нафти – Bloomberg

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 21:54

Росія, ймовірно, знайшла новий спосіб транспортувати свою нафту в умовах західних санкцій, використовуючи єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Агенція відстежила вантаж із близько 700 тисячами барелів російської нафти, який був доставлений на Ель-Хамру вранці 24 липня танкером Crested. Через кілька годин інше судно, Chris, забрало з порту всю нафту або її частину.

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Зараз танкер Chris пришвартований біля нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську сиру нафту з єгипетською, ускладнюючи встановлення її походження.

"Цей незвичайний крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу, посилюючи тенденцію все більшої прихованості поставок російської нафти, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення РФ в Україну", – зазначає Bloomberg.

Як нагадує агенція, Єгипет уже використовується Росією як транзитний шлях для мазуту. Незрозуміло, чи випадок з Ель-Хамра був одноразовим або є частиною більш регулярної схеми для експорту російської нафти.

ВІДЕО ДНЯ

На початку червня The Wall Street Journal писало, що до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі у травні прибули танкери з російською нафтою попри те, що Сполучені Штати запровадили ембарго на російські енергоносії. Тоді газета пояснила це тим, що Росія приховує походження нафтопродуктів, змішуючи їх.

Як відомо, у грудні має набути чинності заборона Європейського Союзу на постачання нафти з Москви, а також надання страхових та інших транспортних послуг.

Раніше повідомлялося, що "Група семи" розглядає всі варіанти, щоб зашкодити Росії отримувати прибуток від високих цін на енергоносії, включаючи блокування транспортування російської нафти.

Читайте також: Ембарго в прольоті: як європейські країни продовжують споживати російське пальне.

Теми: Росіясанкціїнафта
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