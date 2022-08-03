"Динамо" мінімально переграло "Штурм" у кваліфікації ЛЧ

"Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів здобуло перемогу у матчі проти австрійського "Штурму".

Джерело: "Суспільне", результати матчу

Деталі: Команда Мірчі Луческу здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч на рахунку київського клубу забив Олександр Караваєв, який відкрив рахунок у поєдинку на 28-й хвилині.

Двоматчеве протистояння з австрійським "Штурмом" "Динамо" розпочинало з номінально домашнього матчу в польському Лодзі.

Матч-відповідь запланований на 9 серпня о 21:30.

За путівку до групового раунду кваліфікації ЛЧ представникам України, я разі перемоги над "Штурмом", належатиме зіграти проти переможця пари "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланн" (Данія).