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"Динамо" мінімально переграло "Штурм" у кваліфікації ЛЧ

Мазуренко Альона Середа, 3 серпня 2022, 23:30
фото: instagram "Динамо"

"Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів здобуло перемогу у матчі проти австрійського "Штурму".

Джерело: "Суспільне", результати матчу

Деталі: Команда Мірчі Луческу здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч на рахунку київського клубу забив Олександр Караваєв, який відкрив рахунок у поєдинку на 28-й хвилині.

Двоматчеве протистояння з австрійським "Штурмом" "Динамо" розпочинало з номінально домашнього матчу в польському Лодзі. 

Матч-відповідь запланований на 9 серпня о 21:30.

За путівку до групового раунду кваліфікації ЛЧ представникам України, я разі перемоги над "Штурмом",  належатиме зіграти проти переможця пари "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланн" (Данія).

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Теми: футболУкраїнаспорт
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