Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Динамо" мінімально переграло "Штурм" у кваліфікації ЛЧ

Альона Мазуренко Середа, 3 серпня 2022, 23:30
Динамо мінімально переграло Штурм у кваліфікації ЛЧ
фото: instagram "Динамо"

"Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів здобуло перемогу у матчі проти австрійського "Штурму".

Джерело: "Суспільне", результати матчу

Деталі: Команда Мірчі Луческу здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Реклама:

Єдиний м'яч на рахунку київського клубу забив Олександр Караваєв, який відкрив рахунок у поєдинку на 28-й хвилині.

Двоматчеве протистояння з австрійським "Штурмом" "Динамо" розпочинало з номінально домашнього матчу в польському Лодзі. 

Матч-відповідь запланований на 9 серпня о 21:30.

ВІДЕО ДНЯ

За путівку до групового раунду кваліфікації ЛЧ представникам України, я разі перемоги над "Штурмом",  належатиме зіграти проти переможця пари "Бенфіка" (Португалія) - "Мідтьюлланн" (Данія).

Теми: футболУкраїнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: