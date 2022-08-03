"Просто огидно": Зеленський – про поїздку Шредера до Москви

Президент Володимир Зеленський назвав огидною поведінку колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який нещодавно їздив до Росії, а по поверненні заявив, що Владімір Путін готовий до переговорів з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні в середу.

"Узагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей", – сказав глава держави, не називаючи Шредера на ім’я.

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Нагадаємо, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер у середу заявив, що російський президент Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною. Шредер зустрічався з Путіним минулого тижня у Москві.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та Росією, наприклад, у Стамбулі в березні… Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню", - сказав ексканцлер.

Водночас голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала заяви Шредера, заявивши, що в очах Путіна врегулювання означає контроль Росії над східною Україною.

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Він також назвав війну в Україні "помилкою російського уряду", але наголосив, що для врегулювання потрібні поступки обох сторін, заявивши про абсурдність повернення Криму військовим шляхом.