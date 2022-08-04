Херсонщина: ЗСУ знищили ворожі склади у Чорнобаївці й Бериславі – Завітневич

Глава Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич повідомив, що українські захисники знищили два ворожих склади боєприпасів на Херсонщині.

Джерело: Завітневич у Facebook

Пряма мова: "Українські захисники "мінуснули" два ворожих склади боєприпасів на Херсонщині".

Деталі: За словами Завітневича, ЗСУ знищили 19 російських військових, мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, два автомобілі та польові склади в Чорнобаївці й Бериславі.