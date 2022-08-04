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Херсонщина: ЗСУ знищили ворожі склади у Чорнобаївці й Бериславі – Завітневич

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 00:30
ілюстративне фото ОК Південь

Глава Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич повідомив, що українські захисники знищили два ворожих склади боєприпасів на Херсонщині.

Джерело: Завітневич у Facebook

Пряма мова: "Українські захисники "мінуснули" два ворожих склади боєприпасів на Херсонщині".

Деталі: За словами Завітневича, ЗСУ знищили 19 російських військових, мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, два автомобілі та польові склади в Чорнобаївці й Бериславі.

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Теми: Збройні силивійнаХерсонська областьРосія
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