На Сумщині за день – 55 ворожих прильотів

У середу російські війська обстріляли 3 громади Сумської області, усього – 55 прильотів.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "За день росіяни обстріляли три наші громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську".

Деталі: За словами Живицького, усього 55 прильотів, з наслідками для цивільних мешканців.

Зокрема, обстріл Краснопільської громади почався о 10:30, зафіксовано 8 приходів.

Росіяни били по житлових кварталах селища.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура.

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Під час цих обстрілів обстрілів обійшлося без жертв і поранених.