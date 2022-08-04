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На Сумщині за день – 55 ворожих прильотів

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 00:51
наслідки обстрілів на Сумщині, фото: telegram Живицького

У середу російські війська обстріляли 3 громади Сумської області, усього – 55 прильотів.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "За день росіяни обстріляли три наші громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську".

Деталі: За словами Живицького, усього 55 прильотів, з наслідками для цивільних мешканців.

Зокрема, обстріл Краснопільської громади почався о 10:30, зафіксовано 8 приходів.

Росіяни били по житлових кварталах селища.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура.

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Під час цих обстрілів обстрілів обійшлося без жертв і поранених.

 
 
 

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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