На Сумщині за день – 55 ворожих прильотів
Четвер, 4 серпня 2022, 00:51
У середу російські війська обстріляли 3 громади Сумської області, усього – 55 прильотів.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова: "За день росіяни обстріляли три наші громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську".
Деталі: За словами Живицького, усього 55 прильотів, з наслідками для цивільних мешканців.
Зокрема, обстріл Краснопільської громади почався о 10:30, зафіксовано 8 приходів.
Росіяни били по житлових кварталах селища.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура.
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Під час цих обстрілів обстрілів обійшлося без жертв і поранених.