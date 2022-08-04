Авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

Українські захисники на південних рубежах завдали ударів по ворожих опорних пунктах в районах Благодатного і Правдиного.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ої армії Східного військового округу".

Деталі: Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався.

Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував позиції ЗСУ. Втрат немає.

Вдень південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач.

Авіацією ЗСУ нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

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За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога: 31 загарбник, танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б", 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник.

Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росіян.

"Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується", – ідеться в повідомленні.