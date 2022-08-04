Росіяни вдарили по двох районах Миколаєва – пошкоджені житлові будинки

У Миколаєві близько 4 ранку прогриміли потужні вибухи, росіяни обстріляли два райони міста.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста".

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Деталі: За попередньою інформацією, пошкоджені будинки в одному районі, а в іншому – виникла пожежа.

Пізніше Кім повідомив, що окупанти обстріляли Миколаїв близько 4 та після 6 ранку 4 серпня.

Від ворожих обстрілів постраждали житлові будинки – у них вибиті вікна та пошкоджені дахи.

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Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа.

Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.