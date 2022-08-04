Росіяни вдарили по двох районах Миколаєва – пошкоджені житлові будинки
У Миколаєві близько 4 ранку прогриміли потужні вибухи, росіяни обстріляли два райони міста.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста".
Деталі: За попередньою інформацією, пошкоджені будинки в одному районі, а в іншому – виникла пожежа.
Пізніше Кім повідомив, що окупанти обстріляли Миколаїв близько 4 та після 6 ранку 4 серпня.
Від ворожих обстрілів постраждали житлові будинки – у них вибиті вікна та пошкоджені дахи.
Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа.
Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.