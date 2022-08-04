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Росія використовує ЗАЕС для залякувань і послаблення військової підтримки України – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 06:34
Росія використовує ЗАЕС для залякувань і послаблення військової підтримки України – ISW
ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити принизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.

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У матеріалі інституту йдеться також, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

ISW зазначає, що останніми днями російські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута і Авдіївки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином понизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.
  • Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.
  • Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.
  • Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.
  • Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.
  • Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них.
  • Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

Теми: війнаЗАЕСРосія
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