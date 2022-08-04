Росія використовує ЗАЕС для залякувань і послаблення військової підтримки України – ISW

ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити принизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.

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У матеріалі інституту йдеться також, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

ISW зазначає, що останніми днями російські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута і Авдіївки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

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