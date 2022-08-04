Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія використовує ЗАЕС для залякувань і послаблення військової підтримки України – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 06:34
ОКУПАНТИ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити принизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики припускають, що росіяни маніпулюють захопленою ЗАЕС і для залякувань, і для того, щоб Україні знизили поставки зброї.

У матеріалі інституту йдеться також, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

ISW зазначає, що останніми днями російські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута і Авдіївки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином понизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.
  • Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.
  • Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.
  • Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.
  • Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.
  • Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них.
  • Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаЗАЕСРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

фотоПерший гелікоптер купили на кошти UNITED24

відео Аmnesty International заявила, що ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення, Україна заперечила

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

відеоУ центрі Донецька прилетіло на похорон командувачки окупантів, в ОП кажуть: вдарили по собі

фотоТорецьк: росіяни влучили у зупинку, багато загиблих

Усі новини...
МКЧХ не гарантував безпеку полонених з "Азовсталі" – заява
Білорусь перевіряє бойову готовність своєї армії – зведення Генштабу
Втрати окупантів: ЗСУ вже знищили 41 500 російських військових
Розвідка Британії: РФ встановила спеціальні відбивачі біля мостів під Херсоном
Останні новини
17:45
Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА
17:39
Звіт Amnesty маніпулятивний і підіграє Росії та її пропагандистам – омбудсмен
17:34
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
17:10
Колишня дружина Путіна заробляє мільйони на маєтку, який отримала від влади - розслідування
17:09
"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ
17:08
ЄС хоче виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до вересня – ЗМІ
17:06
США надасть ВООЗ 1,8 мільйонів доларів на підтримку охорони здоров’я в Україні
17:05
Японія заявила, що випущені Китаєм балістичні ракети вперше впали у її води
17:02
Ринок нових авто у Росії продовжує падіння: продажі у липні обвалились на 75%
17:00
Серед іноземних політиків поляки найбільше довіряють Зеленському, Байдену і Джонсону
Усі новини...