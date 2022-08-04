Росіяни випустили по Нікополю 60 "Градів": пошкоджені десятки будинків та техніка

Вночі 4 серпня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину, у результаті чого одна жінка отримали поранення; по місту Нікополь випустили 60 "Градів" – пошкоджені десятки будинків.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Напружена ніч тривог і обстрілів. Під ворожий удар потрапили два райони області – Нікопольський та Криворізький.



Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Попередньо, люди не постраждали".

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Деталі: У Нікополі один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, також зачепило близько 30 господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання – пожежі загасили рятувальники.

фото з Telegram Резніченка

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

фото з Telegram Резніченка

Окупанти перебили у Нікополі дві лінії електропередач, у результаті чого без світла залишилися більш ніж 3 000 нікопольчан. На місці працюють аварійні бригади електриків.

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фото з Telegram Резніченка

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.

фото з Telegram Резніченка

У Широкому є руйнування житла, 44-річна жінка отримала поранення. За словами Резніченка, постраждалій надали допомогу – вона лікується удома.