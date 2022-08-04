Втрати окупантів: ЗСУ вже знищили 41 500 російських військових

З початку повномасштабної російської агресії Збройні сили України знищили 41 500 окупантів, 1 789 танків та 946 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках".

Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

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артилерійських систем – 946 (+7) од,

РСЗВ - 260 (+1) од,

засобів ППО - 118 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),

крилатих ракет - 182 (+2),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,

спеціальної техніки - 83 (+0).