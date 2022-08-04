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Розвідка Британії: РФ встановила спеціальні відбивачі біля мостів під Херсоном

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 09:48
Скриншот з google.maps

Росія розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні, опублікованому 4 серпня. 

"Російські сили майже напевно встановили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді поруч з нещодавно пошкодженими Антонівським мостом та залізничним мостом, обидва з яких перетинають Дніпро під Херсоном… Відбивачі ймовірно використовуються для того, щоб приховати міст на радіолокаційних зображеннях з синтетичною апертурою та від обладнання для наведення ракет. Це підкреслює, що РФ відчуває загрозу від більш далекобійних і точних систем, які надає (Україні) Захід", – зазначає розвідка. 

В огляді пишуть також, що ЗСУ продовжують бити по російських командних пунктах, логістичних базах та складах з боєприпасами і це скоріш за все вплине на спроможність сил РФ вчасно підвозити все необхідне й ускладнить роботу їхніх підрозділів забезпечення.

Згадують також прибуття до Туреччини першого зерновоза, що вийшов з порту Одеси згідно зі Стамбульськими домовленостями.

"Успіх цього транзиту майже точно призведе до більш частого руху суден в обох напрямках. Але подолання того відставання (експорту), яке сталося через блокаду ще з лютого 2022, залишатиметься логістичним викликом", – додають в огляді.  

В огляді за 3 серпня розвідка повідомляла, що удар ЗСУ по російському ешелону з боєприпасами на Херсонщині скоріш за все серйозно пошкодив залізничну гілку, що сполучає Херсон з Кримом.

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійнарозвідка
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