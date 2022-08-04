Кучма: Не треба розраховувати, що Путін ось-ось помре чи що війна закінчиться скоро

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що війна в Україні швидко не закінчиться, а на перебіг і тривалість кривавого конфлікту впливатиме низка чинників – від успішного контрнаступу ЗСУ на Південь і звільнення Херсону до наближення холодів і політичних криз та виборів на Заході.

Джерело: Кучма в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Кучми: "Перш за все – не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою…

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Не думаю, що війна скоро закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях – зброю, свідчить про те, що він все ще хоче вигризти якусь "перемогу"".

Деталі: За словами Кучми, у цивілізованому світі у конфліктах зазвичай намагаються шукати рішення win-win – коли в тій чи іншій мірі перемагають усі, і немає переможених "вчисту", але це не випадок України і Росії.

Другий президент вважає, що президент РФ Володимир Путін приніс стільки горя, руйнування і жахіть в Україну, що компроміси стали неможливі – і цій війні переможець може бути лише один. Кучма вірить, що переможе Україна.

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Він додав, що зараз кожна зі сторін розраховує на власне посилення: Україна – на збільшення поставок західної зброї, а Росія – на подальшу мобілізацію і перехід економіки на військові рейки.

Також на перебіг і тривалість війни впливатиме результат анонсованого контрнаступу ЗСУ на Південь і звільнення Херсона, наближення холодного періоду без постачання російського газу, перспектива політичних криз та виборів на Заході, а також "неготовність "пересічного європейця" драматично втрачати у рівні комфорту та добробуту".

Кучма додав, що не вірить, що Росія може застосувати стратегічну ядерну зброю, бо це означитиме "гарантоване взаємне знищення" для обох сторін, які одна проти одної застосують ядерну зброю (Кучма говорить про Росію і США ­– ред.). На думку другого президента України, "Путін не самогубця".

Водночас Кучма не виключає, що Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю.

На запитання, чи стоїть світ на порозі Третьої світової і чи може Росія напасти на Литву або Польщу, Кучма відповів: "Коли Гітлер напав на Польщу, ніхто ще не знав, що це вже йде світова війна. У залежності від того, як Україна відіб'є агресію – або Третьої світової вдасться уникнути, або вона вже йде. Якщо ми встоїмо – Путін далі не піде. Якщо ні – боюся, що "далі буде". Але ми встоїмо".