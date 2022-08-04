США: Росія прагне сфабрикувати докази удару по Оленівці - ЗМІ

Чиновники США вважають, що Росія працює над фабрикацією доказів щодо удару по колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AP повідомив американський чиновник, ознайомлений з даними розвідки.

За його словами, співробітники розвідки США встановили, що Росія прагне підкласти неправдиві докази, щоб звинуватити українські війська у нападі в Оленівці 29 липня, у результаті якого загинули 53 особи та десятки були поранені.

Росія стверджує, що українські військові використовували надані США реактивні системи залпового вогню для обстрілу в Оленівці. Українські військові заперечили нанесення будь-яких ракетних чи артилерійських ударів по Оленівці.

Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, сказав, що секретні дані розвідки показують, що росіяни можуть навіть встановити боєприпаси з ракетно-артилерійських систем середньої дальності (HIMARS) як доказ того, що в атаці нібито використовувалися системи, надані Сполученими Штатами Україні.

Вважається, що Росія піде на такі заходи, оскільки очікує, що незалежні слідчі та журналісти врешті-решт отримають доступ до Оленівки, додав чиновник.

Раніше в середу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про створення місії зі встановлення фактів у відповідь на запити Росії та України щодо розслідування вбивства у колонії. Він сказав журналістам, що не має повноважень проводити кримінальні розслідування, але має повноваження проводити місії зі встановлення фактів.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

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А посольство Росії у Великій Британії спричинило скандал своїм дописом у Twitter, де підтримало страту українських військовополонених усупереч нормам міжнародного права.