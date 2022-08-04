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Десантники знищили групу російських окупантів на Донеччині

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 11:25
Десантники знищили групу російських окупантів на Донеччині
Тіла окупантів, ДШВ

На Донеччині десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. 

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Деталі: Українські військові оприлюднили фото ліквідованих бійців Росії. На місці зіткнення виявлені їхні військові квитки та паспорти, а також вилучені мобільні телефони.

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Крім того, серед речей окупантів виявили бланки військових контрактів, які були укладені з Міноборони РФ на шість місяців для участі у бойових діях в Україні.

 

Дослівно: "На знімках представлені демілітаризовані загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм правильно повернутися додому та подарувати рідним нову Ладу".

Теми: Донецька областьвійна
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