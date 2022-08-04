Десантники знищили групу російських окупантів на Донеччині

На Донеччині десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Деталі: Українські військові оприлюднили фото ліквідованих бійців Росії. На місці зіткнення виявлені їхні військові квитки та паспорти, а також вилучені мобільні телефони.

Крім того, серед речей окупантів виявили бланки військових контрактів, які були укладені з Міноборони РФ на шість місяців для участі у бойових діях в Україні.

Дослівно: "На знімках представлені демілітаризовані загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм правильно повернутися додому та подарувати рідним нову Ладу".