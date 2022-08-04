Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Десантники знищили групу російських окупантів на Донеччині

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 11:25
Тіла окупантів, ДШВ

На Донеччині десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. 

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Деталі: Українські військові оприлюднили фото ліквідованих бійців Росії. На місці зіткнення виявлені їхні військові квитки та паспорти, а також вилучені мобільні телефони.

 

Крім того, серед речей окупантів виявили бланки військових контрактів, які були укладені з Міноборони РФ на шість місяців для участі у бойових діях в Україні.

 

Дослівно: "На знімках представлені демілітаризовані загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм правильно повернутися додому та подарувати рідним нову Ладу".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

фотоПерший гелікоптер купили на кошти UNITED24

Усі новини...
Донецька область
Нам потрібна артилерія! Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски
Окупанти вбили мирних мешканців у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченку
Тужив за СРСР: на Донеччині затримали 35-річного коригувальника, який здавав позиції ЗСУ 
Останні новини
22:36
Ставленик РФ на Херсонщині Сальдо раптово зліг у лікарню: "повноваження" передав
22:34
Зеленський засудив вибірковість Amnesty: не можна перекласти відповідальність на жертву
22:08
В Україну повернули маму і трьох дітей з Харківщини, яких росіяни вивезли до РФ
22:08
У пʼятницю з українських портів вийдуть ще три судна з зерном
22:04
У Польщі заявили про спроби РФ використати цукрову кризу для антиукраїнської пропаганди
21:58
НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів
21:55
Керівниця Amnesty International про критику звіту організації: "Це не змінить фактів"
21:32
ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина
21:29
Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією
21:25
США відклали випробування ракети Minuteman III, щоб ще більше не дратувати Китай – ЗМІ
Усі новини...