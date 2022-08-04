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Білорусь відправляє військових на навчання до Росії

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:02
Білорусь відправляє військових на навчання до Росії
Фото ілюстративне, "Белта"

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що у російських навчаннях "Схід-2022" візьмуть участь більше 250 білоруських військових.

Джерело: білоруське провладне агентство "Белта"

Деталі: Навчання пройдуть пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу РФ з 30 серпня до 5 вересня.

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Керуватиме навчанням начальник російського генштабу Валерій Герасимов.

Повідомляється, що під час навчань "будуть відпрацьовуватись питання застосування угруповань військ при забезпеченні військової безпеки у Східному регіоні".

Що було раніше: 21 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України.

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Теми: БілорусьРосія
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