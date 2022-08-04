Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь відправляє військових на навчання до Росії

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:02
Фото ілюстративне, "Белта"

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що у російських навчаннях "Схід-2022" візьмуть участь більше 250 білоруських військових.

Джерело: білоруське провладне агентство "Белта"

Деталі: Навчання пройдуть пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу РФ з 30 серпня до 5 вересня.

Керуватиме навчанням начальник російського генштабу Валерій Герасимов.

Повідомляється, що під час навчань "будуть відпрацьовуватись питання застосування угруповань військ при забезпеченні військової безпеки у Східному регіоні".

Що було раніше: 21 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БілорусьРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі польську журналістку засудили до 5 років колонії
Білорусь перевіряє бойову готовність своєї армії – зведення Генштабу
Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з Білоруссю Лукашенка
Останні новини
23:08
Які емоції переживають біженці за кордоном – пояснюють психологи
23:03
Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі
22:36
Ставленик РФ на Херсонщині Сальдо раптово зліг у лікарню, а "повноваження" передав
22:34
Зеленський засудив вибірковість Amnesty: не можна перекласти відповідальність на жертву
22:08
В Україну повернули маму і трьох дітей з Харківщини, яких росіяни вивезли до РФ
22:08
У пʼятницю з українських портів вийдуть ще три судна з зерном
22:04
У Польщі заявили про спроби РФ використати цукрову кризу для антиукраїнської пропаганди
21:58
НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів
21:55
Керівниця Amnesty International про критику звіту організації: "Це не змінить фактів"
21:32
ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина
Усі новини...