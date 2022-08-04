Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісарка: Українські діти, що поїхали до ЄС, мають йти до школи у країні перебування

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:39

Європейські правила передбачають, що українські діти з родин, які отримали тимчасовий захист у ЄС, мають з початком навчального року йти до школи у тій країні, де оселилися.

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

На запитання про те, чи мають українські школярі у ЄС вибір між дистанційним навчанням у власній українській школі та навчанням у тій країні, де оселилися, єврокомісарка відповіла, що йти до школи - обов’язково. 

Реклама:

"Діти мають ходити до школи. Це дуже важливо. Я вважаю це нашим обов’язком – зробити для них життя нормальним, наскільки це можливо. Школа – це саме те. Там діти мають зустрічатися з однокласниками, мають гратися, бути соціалізованими, і вони мають вчитися. Це – інвестиція у майбутнє дитини. Тому ті українці, хто вирішать лишатися в країні ЄС – повинні поступити до школи у цій країні… Або ж є інший варіант – вам треба повертатися додому в Україну і йти до школи в Україні", - пояснила Ілва Йоганссон. 

Вона зазначила, що хоча для багатьох країн це виклик, проблеми поступово вирішуються, а перші українські діти почали ходити до школи вже з кінця попереднього навчального року. 

"Зараз ми бачимо, що є люди, які у невизначеності, чекають що буде далі. Влітку ще можливо чекати і вирішувати. Але коли шкільний рік розпочнеться – дітям треба буде йти до школи", - додала єврокомісарка. 

ВІДЕО ДНЯ

Ілва Йоганссон також розповіла, що українки з тимчасовим захистом, за задумом Єврокомісії, мають право їздити додому в Україну і після цього знову повертатись у ЄС - як на короткий, так і на тривалий час, але в другому випадку зніматись з реєстрації.

Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: ЄСУкраїнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: