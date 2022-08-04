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Єврокомісарка: Українські діти, що поїхали до ЄС, мають йти до школи у країні перебування

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:39

Європейські правила передбачають, що українські діти з родин, які отримали тимчасовий захист у ЄС, мають з початком навчального року йти до школи у тій країні, де оселилися.

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

На запитання про те, чи мають українські школярі у ЄС вибір між дистанційним навчанням у власній українській школі та навчанням у тій країні, де оселилися, єврокомісарка відповіла, що йти до школи - обов’язково. 

"Діти мають ходити до школи. Це дуже важливо. Я вважаю це нашим обов’язком – зробити для них життя нормальним, наскільки це можливо. Школа – це саме те. Там діти мають зустрічатися з однокласниками, мають гратися, бути соціалізованими, і вони мають вчитися. Це – інвестиція у майбутнє дитини. Тому ті українці, хто вирішать лишатися в країні ЄС – повинні поступити до школи у цій країні… Або ж є інший варіант – вам треба повертатися додому в Україну і йти до школи в Україні", - пояснила Ілва Йоганссон. 

Вона зазначила, що хоча для багатьох країн це виклик, проблеми поступово вирішуються, а перші українські діти почали ходити до школи вже з кінця попереднього навчального року. 

"Зараз ми бачимо, що є люди, які у невизначеності, чекають що буде далі. Влітку ще можливо чекати і вирішувати. Але коли шкільний рік розпочнеться – дітям треба буде йти до школи", - додала єврокомісарка. 

Ілва Йоганссон також розповіла, що українки з тимчасовим захистом, за задумом Єврокомісії, мають право їздити додому в Україну і після цього знову повертатись у ЄС - як на короткий, так і на тривалий час, але в другому випадку зніматись з реєстрації.

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Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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Теми: ЄСУкраїнадіти
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