У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізу з Україною через війну

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через виклики, створені повномасштабною війною.

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Єврокомісарку запитали про те, чи є загроза призупинення безвізу, оскільки через війну він не працює так, як має, і Україна можливо вже досягла кількох індикаторів, які дозволяють підняти питання про призупинення.

Реклама:

"Я не бачу ризику зупинки дії безвізу, взагалі! Понад те, ми вже маємо одностайне рішення Ради ЄС про те, що Україна стає державою-кандидатом. Ми допомагаємо Україні на шляху до вступу до ЄС, і не бачу ризику того, що внаслідок війни з’являться будь-які загрози візовій лібералізації для України", - відповіла Ілва Йоганссон.

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки додому в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За її словами, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію, а загалом правила передбачають, що українці мають право і на короткі, і довготривалі поїздки додому з можливістю повернутися назад.

ВІДЕО ДНЯ

Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Нагадаємо, Ілва Йоганссон 2 серпня приїздила до Києва, головною метою візиту було обговорити питання й проблеми українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

Детальніше на цю тему - у статті Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.