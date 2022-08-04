Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізу з Україною через війну

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:42

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через виклики, створені повномасштабною війною. 

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Єврокомісарку запитали про те, чи є загроза призупинення безвізу, оскільки через війну він не працює так, як має, і Україна можливо вже досягла кількох індикаторів, які дозволяють підняти питання про призупинення. 

"Я не бачу ризику зупинки дії безвізу, взагалі! Понад те, ми вже маємо одностайне рішення Ради ЄС про те, що Україна стає державою-кандидатом. Ми допомагаємо Україні на шляху до вступу до ЄС, і не бачу ризику того, що внаслідок війни з’являться будь-які загрози візовій лібералізації для України", - відповіла Ілва Йоганссон. 

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки додому в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС. 

За її словами, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію, а загалом правила передбачають, що українці мають право і на короткі, і довготривалі поїздки додому з можливістю повернутися назад. 

Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Ілва Йоганссон 2 серпня приїздила до Києва, головною метою візиту було обговорити питання й проблеми українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

Детальніше на цю тему - у статті Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСбезвізУкраїнаЄврокомісія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

Усі новини...
ЄС
Єврокомісія: Українки, що повернулися з ЄС до України, мають право знову поїхати до ЄС
ЄС закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху
Агентство S&P суттєво підвищило прогноз цін на газ у ЄС
Останні новини
23:58
Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні
23:49
Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ
23:37
У Берліні проти проведення виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ
23:23
Посольство Азербайджану в Британії ненадовго захопили радикали
23:08
Які емоції переживають біженці за кордоном – пояснюють психологи
23:03
Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі
22:45
Економічні новини 4 серпня: Газпром спалює газ замість поставок в ЄС, старт приватизації у вересні
22:36
Ставленик РФ на Херсонщині Сальдо раптово зліг у лікарню, а "повноваження" передав
22:34
Зеленський засудив вибірковість Amnesty: не можна перекласти відповідальність на жертву
22:08
В Україну повернули маму і трьох дітей з Харківщини, яких росіяни вивезли до РФ
Усі новини...