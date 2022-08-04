У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізу з Україною через війну

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через виклики, створені повномасштабною війною.

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Єврокомісарку запитали про те, чи є загроза призупинення безвізу, оскільки через війну він не працює так, як має, і Україна можливо вже досягла кількох індикаторів, які дозволяють підняти питання про призупинення.

"Я не бачу ризику зупинки дії безвізу, взагалі! Понад те, ми вже маємо одностайне рішення Ради ЄС про те, що Україна стає державою-кандидатом. Ми допомагаємо Україні на шляху до вступу до ЄС, і не бачу ризику того, що внаслідок війни з’являться будь-які загрози візовій лібералізації для України", - відповіла Ілва Йоганссон.

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки додому в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За її словами, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію, а загалом правила передбачають, що українці мають право і на короткі, і довготривалі поїздки додому з можливістю повернутися назад.

Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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Нагадаємо, Ілва Йоганссон 2 серпня приїздила до Києва, головною метою візиту було обговорити питання й проблеми українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

Детальніше на цю тему - у статті Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.