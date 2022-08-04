Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізу з Україною через війну

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:42

У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через виклики, створені повномасштабною війною. 

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Єврокомісарку запитали про те, чи є загроза призупинення безвізу, оскільки через війну він не працює так, як має, і Україна можливо вже досягла кількох індикаторів, які дозволяють підняти питання про призупинення. 

Реклама:

"Я не бачу ризику зупинки дії безвізу, взагалі! Понад те, ми вже маємо одностайне рішення Ради ЄС про те, що Україна стає державою-кандидатом. Ми допомагаємо Україні на шляху до вступу до ЄС, і не бачу ризику того, що внаслідок війни з’являться будь-які загрози візовій лібералізації для України", - відповіла Ілва Йоганссон. 

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки додому в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС. 

За її словами, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію, а загалом правила передбачають, що українці мають право і на короткі, і довготривалі поїздки додому з можливістю повернутися назад. 

ВІДЕО ДНЯ

Повне інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Нагадаємо, Ілва Йоганссон 2 серпня приїздила до Києва, головною метою візиту було обговорити питання й проблеми українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

Детальніше на цю тему - у статті Складнощі єврозахисту: які проблеми чекають на українок, що рятуються від війни у ЄС.

Теми: ЄСбезвізУкраїнаЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: