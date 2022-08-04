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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 серпня 2022, 12:43
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський збирав у четвер Ставку за участі військових і силовиків щодо "невідкладних безпекових питань".

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно: "4 серпня 2022 року під головуванням президента України - верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань".

Деталі: Вказано, що першим у порядку денному присутні обговорили питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Також сторони заслухали інформацію щодо стану виконання рішень Ставки, прийнятих на попередніх засіданнях.

Вказується, що було наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив верховного головнокомандувача України тобто Зеленського.

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Було заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

У повідомленні вказано, що стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення, без уточнення деталей.

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Теми: ЗеленськийвійнаРНБО
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