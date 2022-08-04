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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 серпня 2022, 12:43
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський збирав у четвер Ставку за участі військових і силовиків щодо "невідкладних безпекових питань".

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно: "4 серпня 2022 року під головуванням президента України - верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань".

Деталі: Вказано, що першим у порядку денному присутні обговорили питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Також сторони заслухали інформацію щодо стану виконання рішень Ставки, прийнятих на попередніх засіданнях.

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Вказується, що було наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив верховного головнокомандувача України тобто Зеленського.

Було заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

У повідомленні вказано, що стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення, без уточнення деталей.

Теми: ЗеленськийвійнаРНБО
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