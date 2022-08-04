Нова хвиля "мінувань": в містах України евакуюють людей з вокзалів та ринків

У Тернополі, Вінниці, Рівному, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому повідомляють про "замінування" вокзалів та ринків.

Джерело: мер Тернополя Сергій Надал у Telegram, поліція міста Рівне у Facebook, поліція Черкас у Facebook, видання Vinbazar з посилання на заяву поліції Вінниччини, журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram

Деталі: У Тернополі шукають вибухівку у приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу. Людей звідти евакуювали

"Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку", - заявив мер міста.

У Рівному поліцейські перевіряють інформацію про замінування кількох об’єктів залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку. За інформацією ЗМІ, у Вінниці є повідомлення про мінування на центральному ринку. Також вибухівку шукають на залізничному та західному автовокзалах.

За інформацією ЗМІ, правоохоронці Хмельницького також отримали повідомлення про замінування автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу. В Кропивницькому вибухівку шукають на Центральному автовокзалі.

У Черкасах перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти, що на вулиці Хоменка.

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Оновлено: інформація про "замінування" у Тернополі не підтвердилася.