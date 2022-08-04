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Поліція Відня стала на захист участі пропагандистів РФ у семінарі для поліцейських про війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 13:44

Поліція Відня наприкінці червня провела семінар за участі російських прокремлівських активістів щодо війни в Україні та після засудження виправдала захід необхідністю подачі "різних точок зору".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головне управління поліції Відня організувало внутрішнє навчання під назвою "Україна – у фокусі різних поглядів" спільно з "Координаційною радою організації російських співвітчизників Австрії" наприкінці червня. Цей захід був поза увагою ЗМІ, аж доки на Facebook-сторінці російської організації 1 серпня не з’явився відеозвіт події (станом на зараз він видалений). Після цього австрійські медіа вийшли з публікаціями, які розкривали обурення, зокрема, з боку українського посольства. 

3 серпня у офіційному Twitter-акаунті головне управління поліції Відня опублікувало пояснення, у якому стало на захист участі російських пропагандистів у семінарі.

Поліція пояснила, що упродовж років проводить навчальні семінари під назвою "Безпека і поліція" з метою, серед іншого, передачі базових знань про війни та причини міграції, що виникають унаслідок. Ці знання призначені для того, щоб поліцейські краще проводили контакти із зацікавленими особами. У минулому такі заходи проводились щодо Іраку, Сирії та Афганістану.

"Зараз нас звинувачують у тому, що подією наприкінці червня ми запропонували "сцену для кремлівської пропаганди". Ми категорично не погоджуємося, це був скоріше дискусійний захід, на якому різні спікери представляли різні підходи до війни в Україні та її причини, як з проукраїнської, так і з проросійської точок зору", - заявила поліція.

Управління додало, що проросійська точка зору "була сприйнята аудиторією як дуже суперечлива, а на пленарному засіданні виникли гострі протиріччя".

"Головне управління поліції Відня дистанціюється від оприлюднених суб'єктивних уявлень і думок", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ
За даними австрійських ЗМІ, українське посольство висловило обурення у зв’язку з участю росіян. Представник посольства України у Відні поскаржився, що державні інституції в Австрії дали росіянам можливість просувати пропаганду. "Це наративи, які легітимізують вбивства українців", – пояснив дипломат агентству APA. За його словами, у російському уявленні всі українці – нацисти і тому мають бути "денацифіковані". 

Для з'ясування передісторії семінару посольство України прагне провести переговори з відповідальними органами.

На семінарі, за інформацією APA, були щонайменше три експерти, висунуті "Координаційною радою організації російських співвітчизників". 

Активістка Єлена, добре відома серед росіян у Відні, оскільки після 2014 року займалася "гуманітарними постачаннями" на окуповані території Донбасу, говорила про природу "українського націоналізму". "Як могло статися, що українська держава бомбардує інші українські міста, які перебувають під російською окупацією", - питала вона. 

Історик Єлена С., родом із Луганська, розповідала про те, що термін "Україна" практично не вживався в XVII столітті. Психолог Дмитро К. критикував кампанії української діаспори.

Запитання APA до поліції про те, хто зі спікерів представляв українську точку зору щодо України, залишилося без відповіді.

Нагадаємо, після російського вторгенння у ЄС заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів.

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Теми: АвстріяРосіяпропагандаполіція
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