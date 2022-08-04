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Окупанти запустили по Одещині ракету "Онікс": вона розірвалась у повітрі

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 14:32
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Цієї ночі окупанти випустили по Одеській області ракету "Онікс", вона не долетіла до землі і розірвалась у повітрі.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "По Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу".

Деталі: Також повідомляється, що 11 одиниць корабельно-катерного складу флоту окупантів у Чорному морі продовжують маневри на відстані ракетної недосяжності вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. Крім того, 2 ракетних носії з 16 "Калібрами" та 3 великих десантних кораблі тримаються напоготові.

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Теми: війнаОдеська область
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