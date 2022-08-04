На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами
Очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що партизани у Біловодську обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, дві людини поранені.
Джерело: Гайдай у Telegram, регіональне інформаційне агентство "Вчасно"
Пряма мова Гайдая: "В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою
В машині перебували так звані "мер" і його "заступник".
Обоє поранені".
Оновлено: За даними "Вчасно", замах вчинили на Віталія Коваленка, так званим "голову" окупованого Біловодського району та "заступницю"-колаборантку Валентину Гладкову.
Їх атакували зі стрілецької зброї, коли вони прямували з Городища, де мешкає Коваленко. ЗМІ пишуть, що ця поїздка "могла нести романтичний характер". "Заступниця" – у лікарні із вогнепальним пораненням стегна.
Довідково: Гладкова – колишня депутатка районної ради від "Слуга народу". До цього – директоркою Новодеркульського дитячого садочку. Також вона очолює і "раду жінок" району.
Чоловік Гладкової підозрювався у колабораційній діяльності. Його знайшли мертвим 5 червня.