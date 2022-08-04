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На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 16:30
На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами
фото ова

Очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що партизани у Біловодську обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, дві людини поранені.

Джерело: Гайдай у Telegram, регіональне інформаційне агентство "Вчасно"

Пряма мова Гайдая: "В окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою рашистською владою

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В машині перебували так звані "мер" і його "заступник".

Обоє поранені".

Оновлено: За даними "Вчасно", замах вчинили на Віталія Коваленка, так званим "голову" окупованого Біловодського району та "заступницю"-колаборантку Валентину Гладкову.

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Їх атакували зі стрілецької зброї, коли вони прямували з Городища, де мешкає Коваленко. ЗМІ пишуть, що ця поїздка "могла нести романтичний характер". "Заступниця" – у лікарні із вогнепальним пораненням стегна.

Довідково: Гладкова – колишня депутатка районної ради від "Слуга народу". До цього – директоркою Новодеркульського дитячого садочку. Також вона очолює і "раду жінок" району.

Чоловік Гладкової підозрювався у колабораційній діяльності. Його знайшли мертвим 5 червня.

Теми: Луганська областьколабораціяобстрілвійна
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