Окупанти створили фейковий університет у Мелітополі – мер

Росіяни захопили приміщення Таврійського агротехнологічного та Мелітопольського педагогічного університетів, створивши замість них новий "заклад освіти".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Окупанти захопили приміщення ТДАТУ та МДПУ і створили у Мелітополі фейковий університет. Дипломи цього закладу не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу".

Деталі: ТДАТУ й МДПУ перереєстровані в Запоріжжі. Федоров нагадав, що для випускників шкіл з окупованих територій надаються "екстраумови" під час вступу до університетів. Зокрема, їм не потрібно виїжджати з Мелітополя та складати ЗНО. Для вступу достатньо зареєструватися на сайті університету та пройти усну співбесіду.