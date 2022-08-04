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Окупанти створили фейковий університет у Мелітополі – мер

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 15:10
Окупанти створили фейковий університет у Мелітополі – мер
МДПУ в Мелітополі, Вікіпедія

Росіяни захопили приміщення Таврійського агротехнологічного та Мелітопольського педагогічного університетів, створивши замість них новий "заклад освіти". 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Окупанти захопили приміщення ТДАТУ та МДПУ і створили у Мелітополі фейковий університет. Дипломи цього закладу не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу".

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Деталі: ТДАТУ й МДПУ перереєстровані в Запоріжжі. Федоров нагадав, що для випускників шкіл з окупованих територій надаються "екстраумови" під час вступу до університетів. Зокрема, їм не потрібно виїжджати з Мелітополя та складати ЗНО. Для вступу достатньо зареєструватися на сайті університету та пройти усну співбесіду.

Теми: Мелітопольосвітаокупація
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