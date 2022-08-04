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У Берліні вибухнув склад з боєприпасами, почалась пожежа у лісі

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 15:22

Пожежа спалахнула в лісі Грюневальд у Берліні вранці в четвер після вибуху на поліцейському складі боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Пожежна служба Берліна повідомила про пожежу в Twitter, зазначивши, що "наразі в Грюневальді триває пожежа та відбуваються вибухи".

Загроза подальших вибухів і розлітання уламків означала, що пожежники не могли систематично гасити вогонь, а персонал був змушений триматися на відстані кілометра від полум’я.

"Ситуація небезпечна", - сказав Томас Кірштайн з пожежного департаменту, закликаючи жителів триматися подалі від лісу. Пожежна служба викликала підкріплення, включаючи військових фахівців.

 
фото dpa

Вогонь безпосередньо не загрожував будинкам, хоча чиновники попередили, що сухі умови та надзвичайна спека, які очікуються в четвер, означають, що вогонь може поширитися. Проте пожежники повідомили, що не допустять пошкодження майна.

Національний залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що вогонь порушив рух місцевих і міжміських поїздів.

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За даними місцевої служби дорожнього руху, ділянку автобану між Іспанською алеєю та Хюттенвегом також було закрито в обох напрямках, як і дві менші вулиці. Пожежні служби заявили, що, ймовірно, ділянка дороги — відома як AVUS — залишиться закритою до кінця дня четверга.

Речник поліції сказав, що поки неясно, як саме сталися вибухи. Це місце використовується для зберігання та проведення контрольованих вибухів боєприпасів або зброї і охороняється підрозділами берлінської поліції з утилізації зброї.

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Теми: Німеччинанадзвичайна подіяпожежа
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