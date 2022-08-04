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Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в ЄС і Британії

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 16:04

Соціальна мережа Twitter при вході з країн ЄС та Британії на акаунти інформагентств РИА "Новости" та "Прайм" надсилає повідомлення "доступ до облікового запису закрито".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Коммерсант".

Соцмережа пояснила, що сторінки ЗМІ було заблоковано. Причини цього рішення не повідомляються.

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Вхід на акаунти недоступний у всіх 27 країнах Євросоюзу. Доступ закрили до сторінок РИА "Новости", Термінові повідомлення РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.

При цьому 4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.

В Україні доступ до Twitter-сторінок РИА "Новости" є.

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Раніше іноземні соцмережі вже заблокували російські ЗМІ. Зокрема, 8 квітня Twitter обмежив вхід до облікового запису російського телеканалу RT. У вересні 2021 року відеосервіс YouTube видалив канал RT, а в березні 2022 року — держтелеканали "Культура", Sputnik, МИА "Россия Сегодня".

Як повідомлялося, найбільший супутниковий оператор Європи припинив мовлення  російського каналу НТВ "Мир".

Теми: ЗМІРосіясоцмережіЄС
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