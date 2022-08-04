РФ звинуватила США в отруєнні Чавеса біологічною зброєю

Міноборони Росії звинуватило США в отруєнні лідера Венесуели Уго Чавеса "біологічною зброєю".

Джерело: РИА Новости

Деталі: Міноборони РФ стверджує, що попереднього президента Венесуели Чавеса отруїли препаратом, який при короткостроковому введенні провокує розвиток раку. Препарат, на їхню думку, розробляли Штати, а використовувала його для отруєння Чавеса Клаудія Діас.

Дослівно: "Причинно-наслідковий зв'язок між смертю венесуельського лідера та розробками в галузі біологічної зброї підтверджують дані судово-медичної експертизи та показання свідків, які проводили лікування Чавеса кубинських лікарів про атиповий перебіг хвороби та її стійкість до застосування лікарських засобів".

Довідка: Про смерть Уго Чавеса у віці 58 років оголосили у 2013 році. За офіційною версією, Чавес помер у Каракасі, де він проходив лікування від гострої респіраторної інфекції. В 2011 році йому було діагностовано злоякісну пухлину в тазовій ділянці. По завершенні курсу лікування Чавес заявив, що не бачить необхідності в подальшому лікуванні від раку і почувається добре. Згодом він оголосив про те, що повністю вилікувався від раку, однак незадовго до смереті заявив, що ще потрібне лікування.