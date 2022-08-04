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ЄС хоче виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до вересня – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 17:08

Європейський Союз попри труднощі має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі вісім мільярдів євро до вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters у четвер заявило джерело в уряді Німеччини.

Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина – з позик.

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За даними джерела, Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги, при цьому інші країни ЄС, як-от Італія та Франція, поки що утрималися. Берлін перебуває в тісному контакті з іншими членами Євросоюзу та Європейською комісією щодо цього питання.

Новий транш макрофіну має підтримати бюджет українського уряду, тоді як військова і гуманітарна допомога, а також допомога для відбудови України фінансуватимуться з інших джерел, додало джерело.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.

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Після цього в Європейській комісії заявили, що не мають достатньо фінансових гарантій для швидкого виділення другого траншу, що змусило Офіс президента заявити, що цей процес гальмують "деякі країни ЄС, зокрема Німеччина".

Теми: ЄСУкраїнагроші
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