Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС хоче виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до вересня – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 17:08

Європейський Союз попри труднощі має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі вісім мільярдів євро до вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters у четвер заявило джерело в уряді Німеччини.

Зазначається, що частина траншу складатиметься з грантів, які не потрібно повертати, а інша частина – з позик.

За даними джерела, Німеччина зробить свій внесок у новий пакет допомоги, при цьому інші країни ЄС, як-от Італія та Франція, поки що утрималися. Берлін перебуває в тісному контакті з іншими членами Євросоюзу та Європейською комісією щодо цього питання.

Новий транш макрофіну має підтримати бюджет українського уряду, тоді як військова і гуманітарна допомога, а також допомога для відбудови України фінансуватимуться з інших джерел, додало джерело.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.

Після цього в Європейській комісії заявили, що не мають достатньо фінансових гарантій для швидкого виділення другого траншу, що змусило Офіс президента заявити, що цей процес гальмують "деякі країни ЄС, зокрема Німеччина".

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСУкраїнагроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ

Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

Усі новини...
ЄС
Twitter заблокував акаунти пропагандистів РИА "Новости" в ЄС і Британії
У Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізу з Україною через війну
Єврокомісарка: Українські діти, що поїхали до ЄС, мають йти до школи у країні перебування
Останні новини
04:00
Росіяни вдарили ракетами біля Запоріжжя
03:08
США оголосили спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією
02:15
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в Херсоні
01:29
Зеленський замінив Венедіктову на Костіна в РНБО
00:38
РФ тричі гатила по Сумщині, але обійшлося без жертв
23:58
Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні
23:49
Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ
23:37
У Берліні проти проведення виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ
23:23
Посольство Азербайджану в Британії ненадовго захопили радикали
23:08
Які емоції переживають біженці за кордоном – пояснюють психологи
Усі новини...