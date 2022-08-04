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Колишня дружина Путіна заробляє мільйони на маєтку, який отримала від влади - розслідування

Четвер, 4 серпня 2022, 17:10
Колишня дружина Путіна заробляє мільйони на маєтку, який отримала від влади - розслідування
Фото із відкритих джерел

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила отримує сотні мільйонів рублів прибутку завдяки масштабному маєтку у центрі Москви, яку їй передала влада міста.  

Джерело: розслідування Фонду боротьби із корупцією Олексія Навального

Деталі: Людмила Путіна з 2000-их займалася так званим Центром розвитку російської мови, який був створений під неї.

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Мерія Москви та Управління справами президента передали цьому Центру у власність ділянку землі та дореволюційний маєток по вулиці Воздвиженка, 9 у центрі Москви. У ньому зробили ремонт, надбудувавши два поверхи, і перейменували на Центр розвитку міжособистісних комунікацій. Зараз ним керує новий чоловік Путіної Артур Очеретний.

Формально Путіна не має стосунку до Центру і жодних формальних посад у неї немає. Усі дозволи на реконструкцію Центра і його фінансування виділялися саме Очеретному, який з 2003 року займався "організацією заходів і свят", а в 2010 році став директором Центру розвитку міжособистісних комунікацій.

Дослівно: "Центр здає будинок в оренду особистій фірмі Людмили "Меридіан", а той уже здає її в суборенду ВТБ, Сбєру і комерційним фірмам. Фактично весь прибуток осідає у Людмили, за оренду вона платить у рази менше, ніж отримує від суборенди. На оренді на рік фірма Людмили заробляє більше 250 млн рублів, з яких ВТБ і Сбєр дають понад 150 млн.

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Фактично колишній дружині Путіна віддали для збагачення маєток та земельну ділянку в центрі Москви приблизною вартістю 10 млрд рублів.

Також Центр отримує державне фінансування. Три найбільші спонсори: мерія Москви, Газпромбанк і "Сєвєрсталь" близького до Путіна олігарха Олексія Мордашова…. Всього за три роки від мерії Центр отримав 175 млн рублів, від Газпромбанку - 140 млн і від "Сєвєрсталі" - 100 млн.

Ці гроші теж осідають у кишені у компанії Людмили: Центр дає позику фірмі "Меридіан", "Меридіан" відразу – Людмилі".

Деталі: Фірма "Меридіан" платить Путіній по мільйони рублів "зарплати" і "премій". За два роки колишня дружина Путіна заробила 232 мільйони рублів.

У розслідуванні вказується, що поки що, ні Очеретний, ні колишня дружини Путіна, які володіють майном у Європі (зокрема віллою у Франції), не потрапили під санкції ЄС за війну Росії проти України.    

Теми: ПутінРосія
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