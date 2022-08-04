Уже друге місто Фінляндії щодня гратиме гімн України

Фінське місто Лаппеєнранта, розташоване неподалік кордону з Росією, починаючи з п’ятниці щодня вмикатиме гімн України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Гімн лунатиме з даху міського театру в торговому центрі Iso-Kristiina щодня о 19:30 за місцевим часом. Так місто хоче продемонструвати свою підтримку українцям.

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"Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і об'єднує українців, що живуть тут, а також інших мешканців Лаппеенранта", - заявив міський голова Кіммо Ярва.

Крім того, у Лаппеєнранта будуть піднімати український прапор на флагштоку перед мерією та в порту.

Як нагадує Yle, в сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.

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Нагадаємо, раніше молодіжний відділ коаліційної партії Фінляндії (Kokoomusnuoret) викупив рекламний борд в прикордонному пункті пропуску Ваалімаа, розмістивши там рекламне оголошення з нагадуванням про воєнні дії Росії в Україні.