Росіяни знову наступали в районі Пісків, проте без успіху – зведення Генштабу

Генеральний штаб повідомляє, що протягом дня російські війська знову намагалися наступати в районі населеного пункту Піски, проте успіху не мали.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Генштаб повідомляє, що на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.

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Для сковування українських сил Росія обстрілювала Чернігівську область зі ствольної та реактивної артилерії. Вела повітряну розвідку.

Подібні обстріли були на Харківському напрямку. На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

Ворог спробував наступати в районах Долини та Богородичного, але завдяки умілим діям українських військових, ці дії завершились крахом та втечею.

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На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському та Бахмутському напрямках зафіксовані обстріли військової та цивільної інфраструктури. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, проте здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнав втрат та відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території. Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового українські воїни зупинили та відігнали окупантів назад.