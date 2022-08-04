Кремль підготував нову методичку для висвітлення війни проти України: РФ усіх рятує

Російські ЗМІ повідомили, що згідно з новою методичкою Кремля, пропагандисти розповідатимуть про "пророцтва" президента РФ Володимира Путіна і порівнюватимуть війну проти України 2022-го з Першою світовою 1914-го.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Зазначається, що в Кремлі продовжують готувати методички для пропагандистських ЗМІ про те, як їм слід висвітлювати війну в Україні.

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Раніше у ЗМІ повідомляли про посібники, які в липні підготувала адміністрація президента Росії.

У них "рекомендувалося" проводити паралелі між російським вторгненням в Україну, хрещенням Русі та Невською битвою.

У новій методичці Кремль пропонує порівнювати війну в Україні та Першу світову.

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Дослівно: "Головна теза: нібито і на початку XX століття, і зараз Росія "була втягнута" у військове протистояння країнами Заходу.

У тексті пояснюється, що Захід регулярно розв'язує війни через свої "колоніальні претензії", а Росія щоразу змушена брати участь у конфлікті, оскільки заступається за "братні народи", "своїх не кидає" і "встає на захист пригноблених". Наприклад, 1914-го Російська імперія "не змогла покинути "Сербію".

Деталі: При цьому війну в Україні в методичці для пропагандистів називають "сучасною українською кризою", а не "спецоперацією".

Витоками цього "конфлікту" в РФ називають "Євромайдан" та військові дії на Донбасі.

У Кремлі "радять" провладним ЗМІ розповідати про те, що після 2014 року західні країни вирішили "спонсувати" в Україні "вирощування за допомогою людиноненависницької ідеології та русофобії кількох поколінь людей, які ненавидять Росію та готові вбивати росіян (росіян - ред.)".

Роль Росії ж, за методичкою, виключно мирна.

Окрема глава методички присвячена "втручанню Заходу" у внутрішні відносини Росії.

У документі стверджується, що Захід "фінансує несистемну опозицію, протестні рухи та антиросійські ЗМІ".

Наприкінці методички йдеться, що в найближчому майбутньому у світі розвиватиметься "антиамериканський тренд" - і незабаром США "не зможуть знайти не лише військових союзників, а й навіть торгових партнерів серйозного рівня", але чому це станеться, не сказано.

За даними джерел близьких до Кремля, такі "історичні" методички складаються в кремлівському Експертному інституті соціальних досліджень.

За їхніми словами, безпосередньо курирує цим депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Матвейчев, хоча сам Матвейчев стверджує, що не брав участі у складанні методичок Кремля.

Повідомляється, що Матвейчев відомий своїми ексцентричними та образливими висловлюваннями. 2020-го року він заявив, що "душив і душитиме мразей опозиційних".

Тоді Матвейчев був професором Вищої школи економіки, але після цієї заяви йому оголосили догану, незабаром він залишив свою посаду в університеті. А 2021-го був обраний депутатом Держдуми від "Єдиної Росії".