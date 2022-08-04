Український офіс Amnesty не брав участь у підготовці скандального звіту про ЗСУ
Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.
Джерело: речниця "Amnesty International Україна" Катерина Мітєва, hromadske
Пряма мова: "Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації.
За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи".
Деталі: В офісі зазначають, що натомість український Amnesty International задокументував десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими.
У пресслужбі наголосили не зафіксували жодного воєнного злочину українських військових.
Що цьому передувало:
- 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
- В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
- Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.