Український офіс Amnesty не брав участь у підготовці скандального звіту про ЗСУ

Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

Джерело: речниця "Amnesty International Україна" Катерина Мітєва, hromadske

Пряма мова: "Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації.

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За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи".

Деталі: В офісі зазначають, що натомість український Amnesty International задокументував десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими.

У пресслужбі наголосили не зафіксували жодного воєнного злочину українських військових.

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