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Український офіс Amnesty не брав участь у підготовці скандального звіту про ЗСУ

Мазуренко Альона Четвер, 4 серпня 2022, 20:25
ФОТО GETTYIMAGES

Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

Джерело: речниця "Amnesty International Україна" Катерина Мітєва, hromadske

Пряма мова: "Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації.

За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи".

Деталі: В офісі зазначають, що натомість український Amnesty International задокументував десятки воєнних злочинів на території України і довели, що вони були скоєні саме російськими військовими.

У пресслужбі наголосили не зафіксували жодного воєнного злочину українських військових.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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