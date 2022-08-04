Верещук теж розкритикувала звіт AІ: ЗСУ постійно просять про евакуацію цивільних
Віцепрем’єрка Ірина Верещук, що очолює український штаб з евакуації, розкритикувала звіт правозахисної організації Amnesty International, яка заявила, що їй не відомі випадки, коли ЗСУ просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із будівель у місцях бойових дій.
Джерело: коментар Верещук "Україніській правді"
Пряма мова Верещук: "Евакуація - це дуже непростий процес, і на жаль, у нас немає до кого апелювати, коли Росія грубо порушує права людей, всі можливі Женевські і інші конвенції, а всі ці організації безсилі і беззубі, вони нічого не можуть зробити.
Та ж правозахисна організація, яка зараз щось там пише у своєму звіті, чудово знає, що робить окупант на тимчасово окупованих територіях, але воліє не говорити про це, бо це означатиме, що вони не мають механізмів, щоб притягнути до відповідальності державу-терористку".
Деталі: Верещук зауважила, що українські військові постійно звертаються і просять "якомога швидше евакуювати людей" і в силу можливості завжди допомагають це робити на місцях.
Пряма мова Верещук: "Але ворог підло використовує наших цивільних як живий щит, використовує лікарні, школи, приватні будівлі, облаштовуючи там свої вогневі точки, опорні пункти. Вони спеціально зганяють наших жінок з дітьми в приміщення, з яких потім ведуть вогонь по нашим позиціям".
Що цьому передувало:
- 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
- В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
- Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.