Верещук теж розкритикувала звіт AІ: ЗСУ постійно просять про евакуацію цивільних

Віцепрем’єрка Ірина Верещук, що очолює український штаб з евакуації, розкритикувала звіт правозахисної організації Amnesty International, яка заявила, що їй не відомі випадки, коли ЗСУ просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із будівель у місцях бойових дій.

Джерело: коментар Верещук "Україніській правді"

Пряма мова Верещук: "Евакуація - це дуже непростий процес, і на жаль, у нас немає до кого апелювати, коли Росія грубо порушує права людей, всі можливі Женевські і інші конвенції, а всі ці організації безсилі і беззубі, вони нічого не можуть зробити.

Та ж правозахисна організація, яка зараз щось там пише у своєму звіті, чудово знає, що робить окупант на тимчасово окупованих територіях, але воліє не говорити про це, бо це означатиме, що вони не мають механізмів, щоб притягнути до відповідальності державу-терористку".

Деталі: Верещук зауважила, що українські військові постійно звертаються і просять "якомога швидше евакуювати людей" і в силу можливості завжди допомагають це робити на місцях.

Пряма мова Верещук: "Але ворог підло використовує наших цивільних як живий щит, використовує лікарні, школи, приватні будівлі, облаштовуючи там свої вогневі точки, опорні пункти. Вони спеціально зганяють наших жінок з дітьми в приміщення, з яких потім ведуть вогонь по нашим позиціям".

Що цьому передувало:

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